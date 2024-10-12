العالم اليوم - رغم الهدوء في بيروت.. غارات إسرائيلية على مواقع في الجنوب

انتم الان تتابعون خبر رغم الهدوء في بيروت.. غارات إسرائيلية على مواقع في الجنوب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أكتوبر 2024 08:19 صباحاً - ساد هدوء حذر أجواء العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم السبت، فيما واصلت القوات الإسرائيلية قصفها وغاراتها على بلدات في شرق وجنوب لبنان.

فقد أفادت مراسلتنا بوقوع 3 غارات إسرائيلية، اثنتان منها على سرعين والنبي شيت في البقاع شرقي لبنان، والثالثة على بلدتي باتوليه وصريفا جنوب لبنان.

كما وقعت غارات إسرائيلية على مناطق زفتا والقليلة وزبقين والبازورية وبلدة الخيام جنوبي لبنان.

وقالت أيضا إن القوات الإسرائيلية قصفت بالمدفعية بلدات حدودية في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، قال مراسلنا إن غارة جوية إسرائيلية أدت الى تدمير مبنى في بلدة كوثرية السياد في النبطية.

كما تعرضت بلدات الغسانية ومنطقة الحوش في صور جنوبي لبنان إلى غارات إسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرتين مسيرتين عبرتا من لبنان باتجاه تل أبيب.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه أسقط طائرة فيما وصلت طائرة ثانية لمنطقة هرتسيليا وأصابت مبنى.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات من جراء الهجوم.

وصباح اليوم، أعلن حزب الله قصف قاعدة عسكرية إسرائيلية جنوبي مدينة حيفا، شمال إسرائيل، "بصلية من الصواريخ".