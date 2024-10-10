العالم اليوم - الحارس البولندي شتشيزني: "لا علاقة لأحد إن قمت بالتدخين"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 10 أكتوبر 2024 06:24 مساءً - تراجع حارس المرمى الدولي السابق البولندي فويتشيخ شتشيزني عن قرار اعتزاله لينضم إلى صفوف برشلونة متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم مطلع هذا الشهر، لكنه لا ينوي تغيير نمط حياته بما في ذلك إدمانه على التدخين.

وبعد الإصابة القوية التي تعرّض لها الحارس الألماني مارك-أندري تير شتيغن والتي ستبعده عن الملاعب لمدة طويلة، أقنع النادي الكاتالوني حارس أرسنال الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي السابق بالعودة عن اعتزاله والتوقيع معه كلاعب حر.

ويعتقد شتشيزني (32 عاما) أن ما يفعله خارج الملعب يجب ألا يثير اهتمام الأشخاص الآخرين، حسب ما صرح في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، مضيفا: "هناك أشياء لا أغيرها في حياتي الشخصية ولا علاقة لأحد إذا كنت مدمنا على التدخين. أعتقد أن التدخين لا يؤثر على ما أفعله في الملعب، فأنا أعمل بجهد مضاعف".

وتابع: "لا أفعل ذلك أمام الأطفال لأنني لا أريد أن أترك تأثيرا سيئا عليهم. في بعض الأحيان يلتقط شخص ما صورة من بين الأشجار وأنا أدخن سيجارة، وهذا يقع على عاتقه وليس عليّ".

وأردف شتشيزني: "إذا كان الأشخاص يعتقدون أني سأغير نمط حياتي، فبإمكانهم أن يفكروا مرة أخرى لأنني أنا من أنا. لقد كنت على هذا النحو طوال حياتي".

وخاض شتشيزني 84 مباراة دولية، كان آخرها في كأس أوروبا 2024 حيث بدأ أساسيا عندما خسرت بولندا أول مباراتين لها في دور المجموعات لكنه حصل على راحة في المباراة الأخيرة وهي كانت هامشية ضد فرنسا.

ولعب خلال مسيرته الاحترافية مع ناديي أرسنال ويوفنتوس وخاض أكثر من 600 مباراة على صعيدي الأندية والمنتخب الوطني وأحرز لقب الدوري الإيطالي 3 مرات ومثلها في كأس إيطاليا، بالإضافة إلى كأس إنجلترا مرتين.