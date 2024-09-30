العالم اليوم - فيديو: غارة إسرائيلية على بيروت.. وأنباء عن سقوط قتيلين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 سبتمبر 2024 12:25 صباحاً - قال شهود لوكالة "رويترز" إنهم سمعوا دوي انفجار فيما شوهد الدخان يتصاعد في جنوب غرب العاصمة اللبنانية بيروت.

وسمعت أصوات سيارات الإسعاف في المنطقة في أول ضربة إسرائيلية خارج الضاحية الجنوبية لبيروت وداخل حدود المدينة.

وذكر شهود لرويترز، أن الضربة الإسرائيلية استهدفت شقة قرب جسر الكولا في بيروت.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن التقديرات الأولية لهذه الضربة الإسرائيلية تشير إلى سقوط قتيلين.

كذلك نقلت "فرانس برس" عن مصدر أمني قوله إن الغارة أسفرت عن سقوط قتيلين.

ووفق المصدر فإن "شخصين قتلا على الأقل في هجوم لطائرة مسيّرة إسرائيلية على شقة تعود للجماعة الإسلامية" في لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد قالت في بيان، فجر الإثنين، إن الغارات الإسرائيلية في الساعات الأربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت، أدت إلى سقوط 105 قتلى وإصابة 359 شخصا بجروح.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ انطلاق الحرب في غزة التي اندلعت بعد هجوم حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر.

وكثفت إسرائيل هجماتها على حزب الله منذ أسبوعين وقالت إن الهدف من هذه الهجمات هو تأمين عودة السكان إلى المناطق الشمالية، مما أدى إلى مقتل عدد كبير من قادة الجماعة وعلى رأسهم الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الأحد، أنه شن غارات على عشرات الأهداف لحزب الله داخل لبنان، خلال الساعات الأخيرة.

وذكر الجيش في بيان: "قامت مقاتلات سلاح الجو بتوجيهات من قيادة المنطقة الشمالية، بالإغارة على عشرات الأهداف الإرهابية في الأراضي اللبنانية خلال الساعات الأخيرة".

ويواصل البيت الأبيض دعوة إسرائيل وحزب الله إلى الموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما، وهو ما طرحته الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى الأسبوع الماضي، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض الاقتراح.