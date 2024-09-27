نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ بايدن.. الولايات المتحدة لم تكن على علم بالهجوم على بيروت ولم تشارك فيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة لم تكن على علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت ولم تشارك في تنفيذه، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الأمريكية. وعبر بايدن عن قلقه الدائم من احتمالية التصعيد في المنطقة، مؤكدًا الحاجة إلى الحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الهجوم الذي يعتبره تطورًا خطيرًا.

وفي الوقت ذاته، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر قوله إن هناك دلائل تشير إلى مقتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، خلال الضربة التي استهدفت مقر الحزب. كما أورد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن نصر الله كان على الأرجح في موقع الهجوم، مما يجعل فرص نجاته ضئيلة للغاية. ومع ذلك، نفت وكالة "تسنيم" الإيرانية هذه الأنباء، مؤكدة أن نصر الله وقيادي الحزب هاشم صفي الدين لا يزالان على قيد الحياة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الهجوم الإسرائيلي على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 76 آخرين في حصيلة أولية. في السياق ذاته، أوضحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن إسرائيل لم تبلغها مسبقًا بالعملية ولم تكن الولايات المتحدة متورطة فيها. وأضاف البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي أجرى اتصالًا مع نظيره الإسرائيلي عقب الهجوم، دون تقديم أي معلومات محددة حول تفاصيل العملية.