نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة اللبنانية: مقتل 60 شخصا وإصابة 81 آخرين في اعتداءات اسرائيلية على لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 60 شخصا وإصابة 81 آخرين "في اعتداءات اسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان" اليوم الخميس.

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم عن تنفيذ عدد من العمليات النوعية ضد إسرائيل، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، فيما يشن الجيش الإسرائيلي غارات عنيفة على مناطق لبنانية مختلفة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي، أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص، ونزوح أكثر من 70 ألفا.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي، بعد عام من الحرب في قطاع غزة، وانضم حزب الله إلى الصراع "لدعم وإسناد غزة" حسب بيانات الحزب، ويرهن وقف عملياته ضد إسرائيل، بوقف عدوانها على قطاع غزة.