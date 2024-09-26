نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- الكويت تعتزم زيادة أسعار البنزين للوافدين مع خطط لتقليص الإنفاق في ميزانية 2024-2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر حكومي في الكويت عن خطة مرتقبة لرفع أسعار البنزين بما يتماشى مع الأسعار العالمية، على أن تشمل الزيادة الوافدين فقط. في المقابل، سيتم دعم المواطنين ماليًا لتجنب تأثير هذه الزيادة على استهلاكهم للوقود.

تهدف الحكومة إلى تقليص الإنفاق بنسبة 6.6% ليصل إلى 24.555 مليار دينار في ميزانية 2024-2025.

وتتوقع وزارة المالية عجزًا قدره 5.892 مليار دينار مع انخفاض إيرادات النفط بنسبة 5.4%.

وأكد المصدر أن نسبة زيادة الأسعار لا تزال قيد الدراسة وسيتم اعتمادها قريبًا.