وزير الخارجية الإيطالى: نعمل على وقف إطلاق النار فى لبنان وغزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 سبتمبر 2024 06:35 صباحاً - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى، العمل من أجل وقف إطلاق النار في لبنان وغزة، مشيرا إلى أن ذلك يعد أولوية لبلاده ومجموعة السبع.

ونقلت صحيفة (إل جورنو) الإيطالية، الأربعاء عن وزير الخارجية الإيطالي، أنه تحدث مطولا بالأمس مع وزير خارجية إيران، مشيرا إلى أنه حاول إقناعه بمد يد العون من خلال الضغط على حزب الله بوقف الهجمات على إسرائيل.

وأضاف الوزير الإيطالي - على هامش مؤتمر حزب الشعب الأوروبي في مدينة (نابولي)- أنه سيتحدث مع إسرائيل حتى لا يكون هناك أي تفكير في شن هجوم بري على لبنان.