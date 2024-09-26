العالم اليوم - فيديو لمسيرة أوكرانية أرسلت لقتل جندي روسي.. فأنقذته

انتم الان تتابعون خبر فيديو لمسيرة أوكرانية أرسلت لقتل جندي روسي.. فأنقذته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 سبتمبر 2024 06:28 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمسيرة أوكرانية أرسلت بهدف قتل جندي روسي لكنها غيرت الهدف بشكل مفاجئ.

ونشرت كتيبة K-2، التي تعد جزءا من اللواء 54 للجيش الأوكراني، الفيديو الذي يظهر تعبيرات الوجه المتوترة للجندي الروسي المصاب، ولكن من غير الواضح أين أو متى تم تصوير الفيديو أو ما يثبت أن الجندي روسي فعلا.

وبحسب ما نشرته صحيفة "تلغراف"، يبدأ الفيديو برصد الطائرة للجندي الروسي المصاب مستلقيا تحت قوس ترابي.

أسقطت الطائرة بدون طيار الأوكرانية قنبلة يدوية بالقرب من الجندي المصاب لكنها فشلت في قتله.

لاحقا، عادت الطائرة إلى الخندق لتكتشف أن الجندي المصاب زحف بعيدا عن القوس الترابي واستلقى على ظهره، يتوسل لإنقاذه.

ثم تغادر الطائرة لتعود بزجاجة ماء وملاحظة تحتوي على تعليمات لمساعدة الجندي على الوصول إلى مواقع الجيش الأوكراني.

يخرج الجندي الروسي حقنة من جيبه ويحقنها في ذراعه اليسرى، ثم يشير إلى الطائرة بأنه يريد تدخين سيجارة.

يخرج علبة السجائر من جيبه ويشعل سيجارة.

يصل الجندي الروسي المصاب في النهاية إلى خندق أوكراني حيث ينهار على الأرض الترابية منهكا.

ويستمر القتال بين روسيا وأوكرانيا مخلفا الكثير من القتلى والدمار دون القدرة حتى اليوم على حسم الصراع المعقد والممتد لسنوات بين الطرفين.