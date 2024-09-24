بايدن: نواصل اتصالاتنا مع مصر وباقى الأطراف من أجل التهدئة فى غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 04:37 مساءً - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الديمقراطية تتعرض لخطر كبير وعلى الجميع مواجهة التحديات الجديدة.

التعاون الأمريكي الصيني

وأكد جو بايدن، خلال إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي نقلته فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للتعاون مع الصين من أجل المصلحة المشتركة.

وأضاف بايدن، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتراجع عن دعم أوكرانيا حتى تحظى بالسلام، مؤكدًا أنه يعمل على استقرار الوضع في الشرق الأوسط.

التهدئة في غزة

وذكر بايدن: نواصل اتصالاتنا مع مصر وباقي الأطراف من أجل التهدئة في غزة، ويمكن التأكيد على أن الحلول الدبلوماسية لا تزال ممكنة للتهدئة في فلسطين.