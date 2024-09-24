إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تعلن عن ورش التمثيل

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، عن الورش الفنية التي تقدم خلال فعاليات الدورة السابعة من المهرجان، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بالمجلس الأعلى للثقافة، لإعلان تفاصيل الدورة الجديدة من المهرجان، بحضور أعضاء اللجنة العليا للمهرجان، ولفيف من الفنانين والإعلاميين والنقاد.

فعاليات مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

حيث تتضمن فعاليات المهرجان هذا العام، ورشة بعنوان «عمل الممثل»، لليونانية المخرجة Despoina Sarafeidou، وورشة بعنوان «الممثل ولغة الجسد»، للمخرج الأسبانى José Antonio Lucia، وورشة التأليف للمونودراما بعنوان «فن كتابة الأنا والأخر»، للكاتبة والناقدة صفاء البيلى، وتقام هذه الورش خلال أيام 2 و3 و4 أكتوبر المقبل.

موعد الدورة الـ 7 من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تقام في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم، وقد شارك فى الدورة السادسة من المهرجان أكثر من 24 دولة من جميع أنحاء العالم، وقدم المهرجان منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، كما تم تكريم عدد من القامات الفنية من مصر والعالم منهم الفنان الكبير محمد صبحي من مصر، وسعادة محمد سعيد الظنحاني من الإمارات.