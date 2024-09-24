ميرنا وليد لـ "دوت الخليج الفني": بعض الفنانين لا يمتلكون مصدر رزق غير التمثيل

القاهرة - محمد ابراهيم - عبرت الفنانة ميرنا وليد في تصريحات لـ "دوت الخليج الفني" عن رأيها في اتجاه بعض الفنانين إلى منصة "تيك توك" بهدف الربح والحصول على الأموال، وإتجاة الإنفلونسر للتمثيل، موضحه إنها لا تتدخل في حياة أحد وليس لديها في السوشيال ميديا ولا تحبها.

تصريحات ميرنا وليد

وقالت ميرنا وليد:" اوقات الفنان لما بيشعر بـ قله أعماله ممكن يطلع يشتكي أو يفكر الناس به، ممكن أن يصدر منه رد فعل لم يكن يضعه في حساباته وعندما يقوم بمراجعه نفسه يندم علي ذلك، وكل شخص وله ظروفه، وأوقات بعض الفنانين لا يمتلكون مصدر رزق غير التمثيل ".

واستكملت ميرنا:" صعب أن يتقبل الفنان فكرة التقاعد عن التمثيل وقلة الأعمال، وإنقطاع الأنتاج وصوت القاهرة ضروا الفنانين، لان من قبل كان معروف كيف كانت تقسم الأدوار، وإذا لم يظهر الفنان فترة من الممكن أن ينسه الجمهور".

اخر اعمال ميرنا وليد

وكان اخر اعمال ميرنا وليد هي مسرحية قمر الغجر بطولة ميرنا وليد، علاء حسني، الفنانة القديرة آمال رمزي، الفنان القدير سيف عبدالرحمن، فتحي سعد، حسان العربي ومجموعة كبيرة من الفنانين ومن تأليف وإخراج دكتور عمرو دوارة.

قصة مسرحية قمر الغجر

تدور أحداث مسرحية قمر الغجر في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، وتتناول قصة العشق التى جمعت بين "قمر الغجرية" وابن الوزير الفنان التشكيلى "أمير"، وبالتالى فإن الأحداث تجمع بين ثلاثة أجواء مختلفة هى عالم الصيادين وعالم الغجر بتفرد عاداتهم تقاليدهم، وأيضا أجواء طلبة الجامعة بثقافتهم المعاصرة، وتتضح تلك الأجواء الثلاث بنهاية العرض حيث تشارك كل مجموعة بحفل الزفاف وتقدم بعض الفقرات التى توضح مدة تنوع وثراء فنوننا الشعبية.

أعمال ميرنا وليد الحالية

كما تواصل حاليا تصوير مسرحية «فارس يكشف المستور» التي تضم كلا من: ميرنا وليد، ومصطفي يوسف، ومحمد شوقي، وداليدا، وكمال عطية، ورحاب حسين، وجمال عبدالناصر، وليد هاني، وانجيلكا أيمن، وليلي فوزي، وبجانب مشاركة مجموعة من الأطفال، المسرحيه كوميدية غنائية استعراضية، تأليف وإخراج محمد صبحي.

موعد عرض مسرحية "فارس يكشف المستور"

وتعرض مسرحية "فارس يكشف المستور" بطولة الفنان محمد صبحي، أيام: الخميس والجمعه، والسبت، والحد، في تمام الساعة السابعة مساء على خشبة مسرح مدينة سنبل.