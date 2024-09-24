نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - 4 قتلى بغارة إسرائيلية فجر الثلاثاء على خان يونس جنوبي قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، في ساعات دوت الخليج الأولى يوم الثلاثاء. هذه الهجمات تأتي في وقت تصاعد فيه التوترات والعمليات العسكرية في المنطقة، مما يزيد من القلق حول الأوضاع الإنسانية.

في تفاصيل الهجوم، أسفرت الغارة عن مقتل أربعة أشخاص، مما أثار ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين والمراقبين على حد سواء. وقد شهدت خان يونس، التي تعتبر واحدة من أبرز المدن في غزة، العديد من الهجمات الإسرائيلية في الفترة الأخيرة، مما يزيد من الضغوط على سكانها الذين يعانون من ظروف صعبة.

تأتي هذه الغارة كجزء من تصعيد متواصل من قبل القوات الإسرائيلية، والتي تؤكد أنها تستهدف مواقع تُعتقد أنها تستخدم من قبل الفصائل الفلسطينية. ولكن التصعيد العسكري هذا يزيد من أعداد الضحايا ويعمق معاناة المدنيين في القطاع، مما يستدعي دعوات عاجلة للتهدئة ووقف الأعمال العدائية.