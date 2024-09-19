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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية قد شنت غارات على أهداف تابعة لحزب الله في جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة، حيث استهدفت المئات من منصات إطلاق الصواريخ المهيأة للإطلاق الفوري صوب إسرائيل.

عاجل| إسرائيل تواصل الضربات لتفكيك البنية التحتية والقدرات العسكرية لـ حزب الله

إسرائيل تهاجم منصات حزب الله اللبناني

وأوضح الجيش أن المقاتلات الجوية قامت بقصف نحو 100 منصة إطلاق تحتوي على نحو 1000 فوهة إطلاق منذ ظهر اليوم.

وأكد أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل جهوده لتفكيك البنية التحتية والقدرات العسكرية لـ حزب الله من أجل حماية إسرائيل".

