العالم اليوم - لبنان.. مقتل 3 في أحدث انفجارات أجهزة الاتصال بالبقاع

انتم الان تتابعون خبر لبنان.. مقتل 3 في أحدث انفجارات أجهزة الاتصال بالبقاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 سبتمبر 2024 05:26 مساءً - أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية، يوم الأربعاء، عن مقتل 3 أشخاص إثر انفجار أجهزة اتصالات في بلدة سحمر براشيا والبقاع الغربي.

ويأتي هذا الإعلان نتيجة انفجارات جديدة في أجهزة اتصالات لاسلكية يحملها أعضاء من حزب الله اللبناني، مما أدى لإصابة العشرات.

وقالت إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الانفجارات الجديدة طالت أجهزة اللاسلكي التي يحملها عناصر حزب الله، فضلا عن أجهزة "البيجر"، في مناطق مختلفة من جنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضحت مراسلة "دوت الخليج"، أن "أصوات الانفجارات تسمع في أكثر من منطقة في لبنان".

وأشارت إلى تحرك عدد من سيارات الإسعاف إلى مناطق الانفجارات.