نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اغتيال فاشل.. قصة المحاولة الثانية لاغتيال دونالد ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، بتعرض الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، لمحاولة اغتيال ثانية في ملعب الجولف الخاص به.

ويرصد موقع "دوت الخليج"، قصة المحاولة الثانية الفاشلة لاغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل مؤتمر الحزب الجمهوري بميلوكي للإعلان الرسمي عن ترشحه وتسمية نائبه قبل خوض انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل.

محاولة اغتيال ثانية لترامب

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي"، تعرض الرئيس السابق دونالد ترامب، لمحاولة اغتيال ثانية، جراء حادث إطلاق نار في ملعب الجولف الخاص به ببالم بيتش بفلوريدا.

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن المشتبه في تنفيذ الهجوم كان معه بندقية من نوع “كلاشينكوف”، ويحمل كاميرا من نوع “غو برو”، لتوثيق الحادث على ما يبدو.

وكان المشتبه به مختبئا بين الشجيرات في الملعب، وكان ترامب على بعد 300 إلى 500 متر منه، واشتبك أفراد الجهاز مع المسلح وأطلقوا ما لا يقل عن أربع خزائن طلقات، وبعدها ألقى المسلح بندقيته وحقيبتي ظهر وأشياء أخرى وفر في سيارته سوداء اللون، حسب ما ذكرت وسائل إعلامية.

تقصير أمني

اعترفت مصادر، بحدوث تقصير في مخطط تأمين التجمع الانتخابي الذي شهد حادثة إطلاق النار على الرئيس السابق دونالد ترامب.

كما اعترفت المصادر، بأن جهاز الخدمة السرية لم يمشط المبنى الذي اعتلاه مطلق النار على ترامب، وكان يعتمد على الأمن المحلي لتنفيذ تلك المهمة، وفقًا لشبكة "سي إن إن".

من هو منفذ محاولة اغتيال ترامب؟

كشف مسؤولون في بالم بيتش، أن المشتبه به في محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يدعى ريان ويسلي روث، ويقع منزله في منتجع مار إيه لاجو، حسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

واعتقلت السُلطات الأمريكية، المشتبه به واحتجزته على الطريق السريع 95، بعد وقت قصير من وقوع الحادث.

محاولة اغتيال ترامب الأولى

وفي 14 يوليو، أصيب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برصاصة في أذنه، ومقتل أحد الحاضرين خلال تجمع انتخابي، كما أصيب اثنان آخران قبل أن يتمكن ضباط جهاز الخدمة السرية من قتل مطلق النار.