الصين تعتزم تدريب 3 آلاف شرطي من مختلف دول العالم العام المقبل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 9 سبتمبر 2024 03:31 مساءً - أعلن وزير الأمن العام الصيني وانج شياو هونج، اليوم /الاثنين/، اعتزام بلاده تدريب ثلاثة آلاف شرطي من قوات إنفاذ القانون في العديد من دول العالم خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة.

وقال الوزير الصيني، خلال مؤتمر أمني سنوي في مقاطعة "جيانجسو" شارك فيه مسؤولو أمن من 122 دولة ومنطقة ومنظمة حول العالم، "إن بلاده سوف ترسل خبراء أمنيين إلى الدول التي تحتاج لتلك التدريبات، وذلك بهدف مساعدتها على تحسين قدرات قوات الأمن لديها بفاعلية"، طبقا لما ذكرته شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الإنجليزية.

وأشار وزير الأمن العام إلى أن جهود بلاده تأتي في ظل مساعيها لتعزيز دورها في تحقيق الأمن العالمي، وأن بلاده قامت بتدريب 2700 ضابط أمن في دول مختلفة العام الماضي.

وقد شملت فعاليات المؤتمر، معرضا لأحدث المعدات الشرطية والأمنية التي أنتجتها الصين.