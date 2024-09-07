العالم اليوم - الذهب يهبط في نهاية الأسبوع بعد اقترابه من مستويات قياسية

انتم الان تتابعون خبر الذهب يهبط في نهاية الأسبوع بعد اقترابه من مستويات قياسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 7 سبتمبر 2024 09:24 صباحاً - انخفضت أسعار الذهب، الجمعة، بعد اقترابها خلال الجلسة من أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأميركية المتباينة شكوكا حول مدى خفض سعر الفائدة المتوقع في اجتماع مجلس الاحتياطي الأميركي هذا الشهر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2495.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 1759 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 20 أغسطس، عندما بلغ لآخر مرة ذروة قياسية.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة لتصل عند التسوية إلى 2524.60 دولار.

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية ارتفاع عدد الوظائف بالقطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة بنحو 142 ألف وظيفة في أغسطس، مقارنة بتقديرات اقتصاديين في استطلاع لرويترز بزيادتها 160 ألف وظيفة. وأشار التقرير إلى تعديل بيانات يوليو بالخفض إلى 89 ألف وظيفة.

وبلغ معدل البطالة خلال الشهر 4.2 بالمئة بما يتوافق مع التوقعات، لكنه انخفض من 4.3 بالمئة في الشهر السابق.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى متعاملون أن هناك احتمالا بنسبة 73 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس هذا الشهر، واحتمالا يبلغ 27 بالمئة أن يخفضها 50 نقطة أساس.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 3.1 بالمئة إلى 27.92 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 920.55 دولار وهبط البلاديوم 3.1 بالمئة إلى 913 دولارا.