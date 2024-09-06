علييف يؤكد تنسيق 80% من نص معاهدة السلام مع أرمينيا

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أحمد جودة - القاهرة - أشار الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الجمعة، إلى أنه تم الاتفاق بالفعل على ما يقرب من 80٪ من نص معاهدة السلام بين بلاده وأرمينيا.

وقال علييف الذي وصل في زيارة عمل إلى إيطاليا يوم 4 سبتمبر بدعوة من الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا: "يمكننا تحقيق السلام في جنوب القوقاز ونرى أن هذا ممكن في سياق مفاوضات السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وقد تم بالفعل الاتفاق على ما يقرب من 80% من نص معاهدة السلام".

وأضاف علييف خلال كلمة ألقاها في جلسة "دور أذربيجان في الظروف الجيوسياسية الجديدة" في المنتدى الدولي في سيرنوبيو بإيطاليا: "لقد حققنا بالفعل إطلاق عملية تحديد الحدود، وحتى ترسيمها. نعم، هذه هي الخطوة الصغيرة الأولى - فقد تم الاتفاق على جزء يبلغ طوله ثلاثة عشر كيلومترا فقط من الحدود مع أرمينيا التي يبلغ طولها الإجمالي آلاف الكيلومترات. ومع ذلك، فهذه خطوة في الاتجاه الصحيح. ونأمل أن تؤدي مبادرة أذربيجان حول مفاوضات السلام هذه إلى توقيع معاهدة السلام".

في يوليو الماضي، رجح علييف استكمال معاهدة السلام بين أذربيجان وأرمينيا خلال أشهر.

وفي عام 2022، بدأت يريفان وباكو، من خلال وساطة روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بمناقشة معاهدة سلام مستقبلية. وفي نهاية شهر مايو من العام الماضي، قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إن يريفان مستعدة للاعتراف بسيادة أذربيجان داخل الحدود السوفيتية، أي مع قره باغ