العالم اليوم - ستاندرد آند بورز: وضع بنوك الخليج جيد لمواصلة النمو في 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 05:19 مساءً - توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية "إس آند بي"، اليوم، استمرار الأداء الجيد للبنوك دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2024، وذلك بفضل زيادة أحجام الإقراض وارتفاع دخل الرسوم واستقرار الهوامش والكفاءة القوية لإدارة التكاليف.

وأضافت ستاندرد آند بورز، في تقرير حديث صدر الأربعاء، أن القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ساهمت في نمو الإقراض السنوي بنسبة 10.4 بالمئة لأكبر 45 بنكًا خليجيًا في النصف الأول من عام 2024، مقابل 6.7 بالمئة في عام 2023.

ولفتت الوكالة إلى أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة أدي إلى بقاء هوامش الربح مستقرة عند 2.7 بالمئة، مشيرة إلى حفاظ البنوك على ربحية قوية في النصف الأول من العام، مع زيادة العائد على الأصول إلى 1.74 بالمئة، من 1.65 بالمئة في نهاية عام 2023.

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن يُخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بين سبتمبر 2024 ونهاية عام 2025.