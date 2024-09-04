شولتس يتعهد بتزويد أوكرانيا بـ 17 نظامًا إضافيًا للدفاع الجوي

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أحمد جودة - القاهرة - وعد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الأربعاء، بتزويد أوكرانيا بـ 17 نظاما صاروخيا إضافيا مضادا للطائرات من طراز " IRIS-T"، أربعة منها سيجري تسليمها في العام الجاري.

وذكرت قناة "NTV" في قاعدة الجيش الألماني في تودندورف في شليسفيج هولشتاين: "شولتس وعد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي إضافية من طراز IRIS-T. وقد تم طلب ثمانية أنظمة IRIS-T SLM وتسعة أنظمة IRIS-T SLS لأوكرانيا".

وأشارت القناة التلفزيونية إلى أنه سيتم تسليم نظامين من كل نوع إلى أوكرانيا في عام 2024، والباقي - اعتبارا من عام 2025.

يذكر أن المستشار الألماني كان قد أبدى في مارس الماضي، تأييده بشكل رسمي لمبادرة الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى الاستفادة من عائدات الأصول الروسية المجمدة لتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا.

وكانت خطط الاتحاد الأوروبي لإنفاق الدخل غير المتوقع من الأصول الروسية المجمدة على إعادة إعمار أوكرانيا، ولكن في الآونة الأخيرة يكثر في بروكسل الحديث عن أن من الممكن صرف هذه الأموال المجمدة لتقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، نظرا للوضع الصعب "في ميدان المعركة" بالإضافة إلى معاناة كييف من نقص الأسلحة والذخيرة.

وسبق أن أشار المستشار الألماني إلى أنه سيتعين على ألمانيا إمداد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة لفترة طويلة، مؤكدا أن "الحرب لن تكون قصيرة".

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.