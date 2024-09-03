نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| مقترح الوساطة الجديد لن يعجب حماس وإسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حماس وإسرائيل، أفاد موقع واللا الإسرائيلي أن مسؤولين كبيرين في إسرائيل أشاروا إلى أن المقترح الجديد للوساطة سيكون تحديًا لكل من إسرائيل وحماس، وتواصل الولايات المتحدة جهودها بالتعاون مع مصر وقطر لصياغة أحدث مقترحات الوساطة.

يعتقد مسؤولون كبار في إسرائيل أن المقترح سيتم تقديمه لكل من إسرائيل وحماس بحلول يوم الجمعة.

وأشار مسؤول إسرائيلي رفيع إلى أن "الهدف من مقترح الوساطة هو وضع القرار الضروري، لكن من المتوقع أن لا يلقى هذا المقترح رضا الجانبين".

عاجل| مقترح الوساطة الجديد لن يعجب حماس وإسرائيل

سحب قوات الجيش الإسرائيلي من المناطق ذات الكثافة السكانية



ركز اجتماع رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، في الدوحة يوم أمس (الاثنين) مع رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على المقترح الجديد للوساطة الذي يعمل عليه الوسطاء من قطر ومصر والولايات المتحدة.

كما تم تناول توضيح الموقف الإسرائيلي بشأن عدد من القضايا، وفقًا لمصدر مطلع على تفاصيل الزيارة، يأتي ذلك في ظل جهود البيت الأبيض لصياغة مقترح محدث، حيث يسعى للضغط على الطرفين لقبوله.

وفي هذا السياق، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، اليوم على ضرورة أن يظهر الطرفان مرونة في مواقفهما.



قال كيربي: "يعتقد الرئيس بايدن أنه يجب بذل كل جهد ممكن لإتمام الصفقة، وهذا يتطلب تنازلات وقيادة من جميع الأطراف".

وأشار البيت الأبيض ووزارة الخارجية اليوم إلى أن المقترح الجديد للوساطة لن يتطلب انسحابًا كاملًا لإسرائيل من محور فيلادلفيا خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، ولكنه سيتطلب سحب قوات الجيش الإسرائيلي من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية على طول المحور، مما يعني تقليص عدد القوات الإسرائيلية.

