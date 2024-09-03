نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل قائد هجوم حماس على مستوطنة "نتيف هاسارا" في غارة إسرائيلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي، تمكن من قتل أحمد وادية، القيادي في حركة حماس، الذي قاد الهجوم على مستوطنة "نتيف هاسارا" في السابع من أكتوبر. العملية أسفرت أيضًا عن مقتل ثمانية أعضاء آخرين من الحركة بالقرب من مستشفى الأهلي في مدينة غزة.

وفقًا لتقرير صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قاد وادية الهجوم باستخدام طائرة شراعية، ما أسفر عن مقتل 22 من سكان المستوطنة، من بينهم جيل تاسا (46 عامًا)، الذي دافع عن منزله ببسالة قبل أن يُقتل برفقة ابنيه كورين (12 عامًا) وشاي (8 أعوام).

في مقابلة مع هيئة الإذاعة العامة "كان"، روى كورين تفاصيل الهجوم قائلًا: "والدي، رجل الإطفاء الكبير في محطة عسقلان، أطلق النار على الإرهابيين حتى نفد منه الرصاص. تأكدوا من قتله ثم شربوا الكولا التي كانت في الثلاجة وغادروا المنزل".

جاءت هذه العملية بعد مقتل الابن الأكبر لجيل، أور (17 عامًا)، الذي قُتل في وقت سابق من ذلك اليوم أثناء رحلته للصيد مع أصدقائه على شاطئ زيكيم.