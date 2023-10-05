العالم اليوم - "دبي للاقتصاد والسياحة" تعقد شراكة استراتيجية مع ريال مدريد

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 أكتوبر 2023 10:19 مساءً - أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الخميس، عن عقد شراكة استراتيجية تاريخية مع نادي "ريال مدريد" في خطوة سيستفيد منها الطرفان من فرص النمو الجديدة الناجمة عن هذا التعاون المشترك عبر حزمة من الأنشطة والفعاليات والتجارب الفريدة للمشجعين وعشاق ومتابعي "ريال مدريد".

ويأتي هذا التعاون لدعم الخطط الطموحة للإمارة ضمن أجندة دبي الاقتصادية "D33".

وتتماشى المكانة التي تتميز بها دبي كرائدة في الترفيه الرياضي وبالتعاون مع أفضل نادٍ في العالم مع خططها الطموحة لتعزيز مكانتها من بين أفضل ثلاث مدن عالمية، فيما تشمل هذه الشراكة - الممتدة لعدة سنوات وتبدأ في أكتوبر الجاري - فريقي "ريال مدريد" لكرة القدم من الرجال والسيدات.

وفي هذا الإطار جرى تنظيم حفل رسمي بهذه المناسبة في صالة الأساطير بمدينة ريال مدريد " legendary Sala de Juntas " بحضور عصام كاظم المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وفلورنتينو بيريز رئيس نادي "ريال مدريد" وخوسيه أنخيل سانشيز الرئيس التنفيذي للنادي وإميليو بوتراغينيو أسطورة "ريال مدريد" ومدير العلاقات المؤسسية.

وقال عصام كاظم: "في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مكانة دبي لتصبح من بين أفضل ثلاث مدن اقتصادية عالمية وفق أجندة دبي الاقتصادية D33 وكذلك جعلها المدينة المفضلة في العالم للعيش والعمل والزيارة، فإننا سعداء بهذه الشراكة التاريخية مع أحد أفضل النوادي العالمية العريقة وهو ريال مدريد حيث نتطلع من خلال هذا التعاون المشترك المبني على رؤية وقيم مشتركة إلى فتح آفاق جديدة لكلا الطرفين"

وقال إميليو بوتراغينيو : "نحن فخورون للغاية بهذه الشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي كأول شريك وجهة لنا في النادي حيث تعرف دبي عالمياً بالتزامها الدائم وسعيها المستمر لتقديم أفضل ما لديها وهو ما يتماشى مع قيمنا ومبادئنا، ويسرنا تقديم هذه الوجهة العالمية للملايين من عشاق النادي حول العالم".

ويأتي هذا التعاون في توقيت مثالي مع اقتراب افتتاح مدينة ترفيهية لـ "ريال مدريد" في "دبي باركس آند ريزورتس"- أكبر وجهة ترفيهية في الشرق الأوسط - حيث ستشمل هذه المدينة التي تعتبر الأولى من نوعها في العالم على أقسام مختلفة مثل المتحف والألعاب الترفيهية ومهارات كرة القدم ومحلات للمأكولات إلى جانب متاجر بيع الهدايا التذكارية المرتبطة بالتاريخ العريق للفريق.