حيل ذكية لتقطيع البصل دون دموع

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 21 مارس 2025 02:52 مساءً - طرق مبتكرة لتجنب الدموع أثناء تقطيع البصل

تُعتبر الدموع أثناء تقطيع البصل من أكثر المشكلات التي تواجه الكثير من الطهاة وربات المنازل. يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى المواد الكيميائية التي يطلقها البصل عند تقطيعه. في هذا المقال، سنقدم لك بعض الحيل الذكية التي تساعدك في تجنب الدموع عند تقطيع البصل.

تبريد البصل

من الطرق الفعّالة لتقليل الدموع هي وضع البصل في الثلاجة قبل تقطيعه. يمكنك وضع البصل في الثلاجة لمدة 30 دقيقة أو في الفريزر لمدة 10 دقائق تقريبا. يساعد التبريد في تقليل إطلاق الغازات المسببة للدموع.

استخدام سكين حادة

استخدام سكين حادة لقطع البصل بدلاً من السكين الباهتة يمكن أن يقلل من تكسير الخلايا وإطلاق الغاز. كلما كانت الشريحة أنعم، قل انبعاث الغاز في الهواء.

تشغيل المروحة أو تهوية المطبخ

تشغيل مروحة بالقرب من مكان تقطيع البصل يمكن أن يساعد في تبديد الغازات بعيدا عن عينيك. إذا لم يكن لديك مروحة، حاول التقطيع بالقرب من نافذة مفتوحة لتعزيز التهوية.

نقع البصل في الماء

يمكنك أيضاً نقع البصل المقشر في الماء البارد لبضع دقائق قبل تقطيعه. يساعد الماء في التقليل من تركيز المواد المسببة للدموع وتخفيف تأثيرها.

ارتداء نظارات حماية

في حين أن هذه الطريقة قد تبدو غريبة بعض الشيء، إلا أن ارتداء نظارات السباحة أو النظارات الواقية يمكن أن يكون حلاً مضموناً لمنع الدموع بشكل كامل.

استثمر في سكين جيدة وحادة لتقليل تكسير خلايا البصل.

ضع البصل في الثلاجة لتبريده قبل التقطيع.

استخدم المروحة أو افتح نافذة لتهوية المكان.

جرّب نقع البصل في الماء لتخفيف المواد المسببة للدموع.

ارتداء نظارات يمكن أن يكون حلاً عملياً وآمناً.

باتباع هذه الحيل البسيطة، يمكنك تقطيع البصل دون القلق من تدفق الدموع، مما يجعل عملية الطهي أكثر راحة ومتعة. جرب هذه النصائح في مطبخك اليوم واستمتع بالنتائج الفورية!