تصفيات كأس العالم- إفريقيا (4): إسواتيني تستقبل الموريشيس

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 06:55 صباحاً - يلتقي اليوم، الأحد، منتخبا إسواتيني والموريشيس الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة السادسة من منافسات المجموعة الرابعة في تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتستكمل مباريات هذه الجولة في المجموعة الرابعة يوم الثلاثاء القادم، حيث تلعب أنغولا مع الرأس الأخضر الساعة 19:00، والكاميرون مع ليبيا الساعة 22:00.

ترتيب المجموعة الرابعة قبل الجولة (6)

1- الرأس الأخضر: 10 نقاط (5-4)

2- الكاميرون: 9 نقاط (9-3)

3- ليبيا: 8 نقاط (5-4)

4- أنغولا: 7 نقاط (3-2)

5- الموريشيس: 4 نقاط (3-7)

6- إسواتيني: نقطة واحدة (1-6)