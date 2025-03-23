وزيرا خارجية السعودية وإيران يدينان العدوان الإسرائيلى على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 09:31 صباحاً - ناقش وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، آخر التطورات في المنطقة، وخاصة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.

وذكرت وكالة إرنا، مساء السبت، أن عراقجي بحث مع فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي، الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث أدانا معا "جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة".

وشدد الوزيران السعودي والإيراني على ضرورة التحرك العاجل والجماعي من قبل الدول لوقف هذه الجرائم.

وفي السياق نفسه، أوضحت الوكالة أن وزير الخارجية الإيراني قد "أدان أيضا العدوان العسكري الأمريكي والبريطاني على اليمن وقتل النساء والأطفال الأبرياء وتدمير البنية التحتية للبلاد، وذكّر العالم العربى بمسؤوليته المشتركة في دعم الشعب المسلم في اليمن".