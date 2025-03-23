انتظارا لمحاكمته.. الادعاء التركي يطالب بسجن رئيس بلدية إسطنبول

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 09:31 صباحاً - أعلن مكتب رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أنَّ ممثلي الادعاء العام طلبوا من المحكمة إيداعه السجن برفقة أربعة من مساعديه؛ لحين المثول للمحاكمة بتهم الإرهاب والفساد.

وأُلقي القبض على إمام أوغلو، وهو شخصية معارضة بارزة ومنافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء الماضي، وقد نفى التهم المنسوبة إليه، واصفًا إياها بأنها "اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".

ومن المتوقع أنَّ تصدر المحكمة حكمها بشأن حبس إمام أوغلو خلال الساعات المقبلة.

وتجمعت حشود ضخمة أمام مقر بلدية مدينة إسطنبول، أمس السبت، لليلة الرابعة على التوالي؛ احتجاجًا على اعتقال إمام أوغلو الذي ندد بتهم الفساد والإرهاب التي وجهت إليه، ووصفها بأنها "غير أخلاقية ولا أساس لها".

ومنذ الأربعاء، خرجت تظاهرات في 55 محافظة على الأقل من أصل 81 في تركيا، بحسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس"، ما أدى إلى وقوع مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب في أكبر احتجاجات تشهدها البلاد منذ أكثر من عقد.

وجاء توقيف إمام أوغلو قبل أيام فقط من إعلان حزب الشعب الجمهوري المعارض تسميته مرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

وفرقت شرطة مكافحة الشغب بعيد منتصف الليل تجمعًا أمام مبنى البلدية مستخدمة الغاز المسيل للدموع، ما أجبر العديد من المحتجين على اللجوء إلى داخل المبنى.