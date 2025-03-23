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منذ أمس .. 23 شهيدا جراء سلسلة غارات للاحتلال استهدفت خان يونس ورفح جنوب غزة

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منذ أمس .. 23 شهيدا جراء سلسلة غارات للاحتلال استهدفت خان يونس ورفح جنوب غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 09:32 صباحاً - أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بسقوط 23 شهيدا جراء سلسلة غارات للاحتلال استهدفت خان يونس ورفح جنوبي قطاع غزة منذ الليلة الماضية.

وأضاف المراسل، أن جيش الاحتلال يستهدف سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني شمال مدينة رفح جنوب القطاع، وأن مسيرة إسرائيلية تطلق النار تجاه منازل المواطنين في منطقة مصبح شمال مدينة رفح الفلسطينية.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 49.747 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 113.213 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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