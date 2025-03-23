جيش الاحتلال يعلن بدء الهجوم فى منطقة تل السلطان بمدينة رفح الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 09:32 صباحاً - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إننا بدأنا هجوما في منطقة تل السلطان بمدينة رفح الفلسطينية، ويحظر على أهالي تل السلطان التحرك بالمركبات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف جيش الاحتلال: "نطالب سكان تل السلطان بالإخلاء الفوري والنزوح إلى منطقة المواصي".

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 49.747 فلسطينيًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 113.213 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.