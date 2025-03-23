نشكركم على متابعتكم خبر تصفيات كأس العالم- إفريقيا (6): كينيا تلاقي الجابون على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 06:55 صباحاً - تبدأ اليوم، الأحد، منافسات الجولة السادسة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، فيلعب في المجموعة السادسة منتخبا كينيا والجابون الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وفي المجموعة ذاتها، تلعب غداً الإثنين ساحل العاج وغامبيا الساعة 22:00، فيما تلتقي بوروندي ووالسيشيل يوم الثلاثاء، الساعة 22:00.
ترتيب المجموعة السادسة قبل الجولة (5)
1- ساحل العاج: 13 نقطة (13- 0)
2- الجابون: 12 نقطة (10-5)
3- بوروندي: 7 نقاط (8-7)
4- كينيا: 6 نقاط (10-6)
5- غامبيا: 4 نقاط (12-12)
6- السيشيل: دون نقاط (2- 25)