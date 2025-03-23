تصفيات كأس العالم- إفريقيا (6): كينيا تلاقي الجابون

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 06:55 صباحاً - تبدأ اليوم، الأحد، منافسات الجولة السادسة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، فيلعب في المجموعة السادسة منتخبا كينيا والجابون الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وفي المجموعة ذاتها، تلعب غداً الإثنين ساحل العاج وغامبيا الساعة 22:00، فيما تلتقي بوروندي ووالسيشيل يوم الثلاثاء، الساعة 22:00.

ترتيب المجموعة السادسة قبل الجولة (5)

1- ساحل العاج: 13 نقطة (13- 0)

2- الجابون: 12 نقطة (10-5)

3- بوروندي: 7 نقاط (8-7)

4- كينيا: 6 نقاط (10-6)

5- غامبيا: 4 نقاط (12-12)

6- السيشيل: دون نقاط (2- 25)