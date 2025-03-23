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تصفيات كأس العالم- إفريقيا (6): كينيا تلاقي الجابون

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تصفيات كأس العالم- إفريقيا (6): كينيا تلاقي الجابون

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بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 06:55 صباحاً - تبدأ اليوم، الأحد، منافسات الجولة السادسة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، فيلعب في المجموعة السادسة منتخبا كينيا والجابون الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وفي المجموعة ذاتها، تلعب غداً الإثنين ساحل العاج وغامبيا الساعة 22:00، فيما تلتقي بوروندي ووالسيشيل يوم الثلاثاء، الساعة 22:00.

ترتيب المجموعة السادسة قبل الجولة (5)
1- ساحل العاج: 13 نقطة (13- 0)
2- الجابون: 12 نقطة (10-5)
3- بوروندي: 7 نقاط (8-7)
4- كينيا: 6 نقاط (10-6)
5- غامبيا: 4 نقاط (12-12)
6- السيشيل: دون نقاط (2- 25)

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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