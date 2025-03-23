تصفيات كأس العالم- إفريقيا (2)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 05:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت السبت، مباريات الجولة الخامسة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في المجموعة الثانية، وفيما يلي النتائج المسجلة فيها…

جمهورية الكونغو × جنوب السودان 1-0

توغو × موريتانيا 2-2

السودان × السنغال 0-0

ترتيب المجموعة الثانية بعد الجولة (5)

1- السودان: 11 نقاط (7-1)

2- جمهورية الكونغو: 10 نقاط (5-2)

3- السنغال: 9 نقاط (6-1)

4- توغو: 4 نقاط (4-5)

5- موريتانيا: نقطتان (0-5)

6- جنوب السودان: نقطة واحدة (1- 9)