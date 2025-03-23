وزير الخارجية والهجرة يلتقى مع الصحفيين المعتمدين بوزارة الخارجية وقادة الفكر والرأى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 09:31 صباحاً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مساء السبت ٢٢ مارس مع الصحفيين المعتمدين بوزراة الخارجية، وبمشاركة عدد كبير من قادة الفكر والرأي، وبحضور السيد وزير خارجية اريتريا السيد/ عثمان صالح محمد.

استعرض الوزير عبد العاطي مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية المتلاحقة، مشيراً إلى التحديات غير المسبوقة التي تشهدها مصر في محيطها الإقليمي، ومنوهاً بثوابت السياسة الخارجية المصرية، وتبني مصر مبدأ الاتزان الاستراتيجي في علاقاتها الدولية.

كما استعرض وزير الخارجية أولويات السياسة الخارجية المصرية طبقا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية وعلي راسها الدفاع عن الامن القومي والمصالح الوطنية والترويج للاقتصاد الوطنى ودعم الاستثمار، فضلا عن رعاية مصالح المصريين في الخارج وطرح العديد من المبادرات التي تحقق مصالحهم.

وحرص الوزير عبد العاطى على تناول أبرز القضايا الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيراً إلى مُخرجات القمة العربية الأخيرة والجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لحشد التأييد للخطة العربية حول التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة. كما أكد السيد وزير الخارجية على محددات الموقف المصري ازاء التطورات في سوريا والسودان والقرن الافريقى, وجوانب من العلاقات المصرية - الإفريقية، والأمن المائى المصرى.

وشدد د. عبد العاطي على الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في التوعية بالتحديات الخارجية التي تواجهها مصر، ولا سيما في هذا التوقيت الحساس الذي يشهد تطورات إقليمية شديدة الاضطراب.

دار خلال اللقاء نقاش موسع حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومى المصرى، وسبل التعاطي معها.