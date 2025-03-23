الكابنيت الإسرائيلي يصوت لصالح إنشاء هيئة لإدارة الهجرة من غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 09:31 صباحاً - أعلنت مصادر إسرائيلية أنَّ المجلس الوزاري المُصغر "الكابنيت" صوَّت، خلال اجتماعه الذي عُقد مساء أمس السبت، لصالح إنشاء هيئة لإدارة الهجرة من غزة.

وفقًا لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية، صوت وزراء الكابينت لصالح إنشاء الهيئة التي من شأنها تعزيز خطط إسرائيلية للضغط على القطاع.

واطلع الوزراء في جلسة الكابينت على خطط لمواصلة حصار قطاع غزة وتعزيز الضغط العسكري على حماس.

يُعد هذا القرار استمرارًا لسياسات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.

في سياق متصل، وافق على الاعتراف بـ 13 مستوطنة في الضفة الغربية المُحتلة.

من جانبه، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، إن إسرائيل مستمرة في مساعي شرعنة وتطبيع المستوطنات بالضفة الغربية.

وأضاف في تعليقات على مصادقة الكابنيت على الاعتراف بـ 13 مستوطنة بالضفة: "بدأنا بخطوات لفرض سيادتنا على الضفة ورفعنا علمنا وبدأنا البناء والاستيطان".