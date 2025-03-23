رئيس جامعة القاهرة يوجه بصرف مكافأة 1500 جنيه نظير جهود غير معتادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 09:31 صباحاً - د.محمد سامى عبد الصادق: المكافأة تقديرا لجهود العاملين وتخفيف أعبائهم المعيشية وتمكينهم من تدبير احتياجاتهم الأسرية تنفيذا لرؤية الدولة وتحقيق أهداف الجامعة في رعاية جموع العاملين بها.

وجه الدكتور محمد سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، بصرف مكافأة قدرها 1500 جنيه، بمناسبة عيد الفطر المبارك، لجميع العاملين والهيئة المعاونة بالجامعة الموجودين على رأس العمل، تقديرا لجهودهم، وتخفيف أعبائهم المعيشية، وتمكينهم من تدبير احتياجاتهم الأسرية، تنفيذا لتوجهات الدولة وتحقيق أهداف الجامعة، في رعاية منسوبيها، ووجه رئيس الجامعة بالبدء فورا في إجراءات الصرف.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وجموع العاملين بالجامعة، متمنيا من الله العلي القدير أن يجعله عيدا مباركا على مصرنا وأمتنا العربية والإسلامية.

وأكد د.محمد سامى عبدالصادق أن هذه المكافأة تأتى في إطار حرص الجامعة على توفير كل سبل الرعاية الممكنة لجموع منتسبيها، وتحسين أحوالهم المعيشية، وفق استراتيجية الجامعة في رعاية العاملين بها، وإدخال البهجة على أسرهم بمناسبة العيد.