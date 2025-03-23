نشكركم على متابعتكم خبر دوري الأمم الأوروبية… مباريات إياب تصفيات الصعود والهبوط على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الأحد، مباريات إياب تصفيات الصعود والهبوط بين مستويات دوري الأمم الأوروبية، وفق الآتي وحسب توقيت مكة المكرمة، مع الإشارة إلى نتيجة مباراة الذهاب..
جورجيا (b) ×أرمينيا (c)- الساعة 17:00 (0-3)
المجر (a) × تركيا (b)- الساعة 20:00 (1-3)
صربيا (a) × النمسا (b)- الساعة 20:00 (1-1)
اسكتلندا (a) × اليونان (b)- الساعة 20:00 (1-0)
سلوفينيا (b) × سلوفاكيا (c)- الساعة 20:00 (0-0)
إيرلندا (b) × بلغاريا (c)- الساعة 22:45 (2-1)
بلجيكا (a) × أوكرانيا (b)- الساعة 22:45 (1-3)
آيسلندا (b) × كوسوفو (c)- الساعة 20:00 (1-2)