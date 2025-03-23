دوري الأمم الأوروبية… مباريات إياب تصفيات الصعود والهبوط

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 23 مارس 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الأحد، مباريات إياب تصفيات الصعود والهبوط بين مستويات دوري الأمم الأوروبية، وفق الآتي وحسب توقيت مكة المكرمة، مع الإشارة إلى نتيجة مباراة الذهاب..

جورجيا (b) ×أرمينيا (c)- الساعة 17:00 (0-3)

المجر (a) × تركيا (b)- الساعة 20:00 (1-3)

صربيا (a) × النمسا (b)- الساعة 20:00 (1-1)

اسكتلندا (a) × اليونان (b)- الساعة 20:00 (1-0)

سلوفينيا (b) × سلوفاكيا (c)- الساعة 20:00 (0-0)

إيرلندا (b) × بلغاريا (c)- الساعة 22:45 (2-1)

بلجيكا (a) × أوكرانيا (b)- الساعة 22:45 (1-3)

آيسلندا (b) × كوسوفو (c)- الساعة 20:00 (1-2)