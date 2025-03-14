رئيس البرتغال يدعو لانتخابات مبكرة في البلاد

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 08:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

دعا الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد يوم 18 مايو المقبل.

وجاء هذا الإعلان على إثر استقالة الحكومة البرتغالية بعد خسارتها تصويتاً على الثقة في البرلمان، وستكون هذه الانتخابات العامة الثالثة في البرتغال خلال 3 أعوام.

وفي خطاب متلفز، أشار الرئيس البرتغالي إلى أهمية إنجاز الاستحقاق الانتخابي بسرعة لتجنّب فترة طويلة من عدم الاستقرار.