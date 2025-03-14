كيف تؤثر الشيخوخة على الصحة العقلية والجسدية؟

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 12:55 صباحاً - تأثير الشيخوخة على الصحة العقلية

يمكن أن تؤدي الشيخوخة إلى تغيرات عديدة في الصحة العقلية. من الأمور الشائعة التي قد يواجهها الأفراد مع التقدم في العمر هي:

زيادة التوتر والقلق: قد يزداد الشعور بالتوتر والقلق بسبب التغيرات الجسدية والاجتماعية.

قد يزداد الشعور بالتوتر والقلق بسبب التغيرات الجسدية والاجتماعية. تراجع الذاكرة: قد يعاني كبار السن من بعض الصعوبات في التذكر والتركيز، وهذا يمكن أن يكون ناتجًا عن التغيرات الطبيعية في الدماغ.

قد يعاني كبار السن من بعض الصعوبات في التذكر والتركيز، وهذا يمكن أن يكون ناتجًا عن التغيرات الطبيعية في الدماغ. الاكتئاب: يمكن أن يُصاب المسنون بالاكتئاب نتيجة لفقدان الأحبة أو بسبب شعورهم بالعزلة.

نصائح لتحسين الصحة العقلية عند التقدم في العمر

للحفاظ على صحة عقلية جيدة مع التقدم في السن، يمكن للأفراد اتباع النصائح التالية:

الانخراط في الأنشطة الاجتماعية للحفاظ على التواصل مع الأهل والأصدقاء.

ممارسة التمارين العقلية مثل الألغاز وألعاب الذكاء.

التحدث مع المختصين عند الشعور بمشاعر سلبية متكررة أو غير مبررة.

تأثير الشيخوخة على الصحة الجسدية

تؤثر الشيخوخة أيضًا على الحالة الجسدية للأفراد، إذ يمكن أن تظهر بعض أو كل من التغيرات التالية:

انخفاض كتلة العضلات: يؤدي التقدم في العمر عادةً إلى فقدان تدريجي لكتلة العضلات، وهو ما يمكن أن يؤثر على القوة والإنتاجية البدنية.

يؤدي التقدم في العمر عادةً إلى فقدان تدريجي لكتلة العضلات، وهو ما يمكن أن يؤثر على القوة والإنتاجية البدنية. تدهور البصر والسمع: قد يواجه بعض كبار السن مشكلات في الرؤية أو السمع مع تقدم العمر.

قد يواجه بعض كبار السن مشكلات في الرؤية أو السمع مع تقدم العمر. انخفاض كثافة العظام: مما يزيد من خطر الكسور والإصابات الجسدية.

كيفية المحافظة على الصحة الجسدية مع التقدم في العمر

لحماية والحفاظ على الصحة الجسدية لكبار السن، يُنصح بما يلي: