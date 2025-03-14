أرخص 5 وجهات سياحية في عيد الفطر لهذا العام

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 01:52 صباحاً - تعرف على أفضل الوجهات السياحية الاقتصادية في عيد الفطر

مع اقتراب عيد الفطر، يتطلع الكثير منا إلى قضاء إجازة مميزة بعيدًا عن الروتين اليومي واستكشاف أماكن جديدة دون الإضرار بالميزانية. لحسن الحظ، هناك العديد من الوجهات السياحية التي تتميز بأسعارها المعقولة وتجاربها الفريدة. في هذا المقال، نستعرض لكم خمس من أرخص الوجهات السياحية التي يمكنكم زيارتها في عيد الفطر لهذا العام.

1. طنجة، المغرب

طنجة تعد من أجمل المدن المغربية التي تتميز بموقعها الفريد على ساحل البحر المتوسط وبروحها الثقافية الغنية. تجول في المدينة القديمة، استمتع بالأسواق التقليدية، وتذوق المأكولات المغربية الأصيلة بأسعار معقولة.

2. الإسكندرية، مصر

إذا كنت تبحث عن إجازة بحرية مريحة، فالإسكندرية هي الخيار المثالي. المدينة الشاطئية تستقطب الزوار بشواطئها الرملية الجميلة والأجواء المحتضنة للثقافات المتنوعة. أسعار الإقامة والمطاعم تناسب الجميع.

3. بوكيت، تايلاند

تعد بوكيت وجهة مثالية لعشاق الشواطئ والمغامرات المائية، وهي من الأرخص بين وجهات شرق آسيا. اختر من مجموعة واسعة من الأنشطة الترفيهية المتاحة مثل الغوص والرحلات البحرية وتذوق الطعام المحلي الشهي.

4. بالي، إندونيسيا

تسعى بالي دائمًا إلى تقديم تجربة سياحية متنوعة بسعر منخفض. من الشواطئ الرملية الجميلة والمنتجعات الصحية إلى المعابد التقليدية والأسواق المحلية، ستجد في بالي كل ما تحتاجه للاستمتاع بإجازة لا تُنسى.

5. صوفيا، بلغاريا

الراغبون في استكشاف المدن الأوروبية لديهم فرصة لقضاء عطلة اقتصادية وممتعة في صوفيا. تتميز المدينة بالتاريخ العريق والهندسة المعمارية الفريدة، كما يمكن للزوار الاستفادة من الأسعار المعقولة للخدمات والمطاعم.

اختيار الوجهة بناءً على الميزانية المحددة.

التحقق من النصائح السياحية لكل وجهة لتحقيق أقصى استفادة.

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مهما كانت الوجهة التي ستختارها في عيد الفطر، تأكد من التخطيط المسبق والاستمتاع بكل لحظة من رحلتك. عيد فطر سعيد وسفر آمن!