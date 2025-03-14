فينسنت كومباني: لا توجد مباريات سهلة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 01:52 مساءً - تحدث فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ، عن مواجهة فريقه أمام يونيون برلين، التي ستقام غداً السبت، في الجولة 26 من الدوري الألماني.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال كومباني: “لا توجد مباريات سهلة، نحتاج إلى الفوز، يونيون أبلى البلاء الحسن مؤخراً أمام فرانكفورت وحقق انتصاراً مقنعاً، كان واضحاً ما قدموه وبإمكانهم دائماً تشكيل التهديد، علينا تقديم مستوى متكاملاً والخروج بالنقاط الثلاث، وهذا ليس سهلاً في البوندسليجا”.

وأضاف: “هم فريق يعيش من أجل اللحظات الخاصة، لديهم طريقة مثيرة في تحريك الكرة في بداية الهجمة، يتجهون مباشرة للمهاجمين أو لاعبي الوسط، لديهم لحظات من الحيوية خاصة في المباريات على أرضهم، ويحاولون الدفاع بتكتل محكم، ولديهم لاعبين لا يقتصر دورهم على الدفاع وفقط بل والضغط أيضاً، لا نقلل منهم ونعرف جودتهم، نحتاج لتقديم مستوى جيد”.

وعن تدوير التشكيل، علق كومباني: “لم أتحدث أبداً عن التدوير، بل أتحدث عن الثقة في الفريق، أجرينا بعض التغييرات أحياناً بسبب الحاجة إلى ذلك، ولكن أثق في الفريق ككل، سنعتمد على تشكيل جيد وسنتأكد من حصولنا على كل الفرص الممكنة للفوز”.