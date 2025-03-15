الدوري الإسباني: لاس بالماس ينجو من الخسارة أمام ألافيس

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 12:55 صباحاً - سجل فريق لاس بالماس ريمونتادا متأخرة وأدرك تعادلاً مثيراً مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس، وبهدفين لكل منهما في افتتاح منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم.

تقدم ألافيس عبر توني مارتينيز (د 7) وجون جوريدي (د 63) وعادل لفريق لاس بالماس ألبيرتو موليرو (د 90) وفابيو سيلفا من ضربة جزاء (د 90 +4).

وبهذا التعادل رفع لاس بالماس رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع عشر وديبورتيفو ألافيس إلى 27 نقطة في المركز الثامن عشر.