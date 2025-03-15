أسباب اصفرار الخس داخل الثلاجة وكيفية تجنبها

بسام محمد - أبوظبي في السبت 15 مارس 2025 01:52 صباحاً - العوامل المؤدية لاصفرار الخس داخل الثلاجة

عند تخزين الخس في الثلاجة، قد يواجه البعض مشكلة تحول أوراقه إلى اللون الأصفر. هناك عدة عوامل يمكن أن تؤدي إلى هذه الظاهرة، ويتوجب علينا فهمها لتجنبها.

الرطوبة الزائدة

الرطوبة هي عامل رئيسي لضمان بقاء الخس طازجاً، ولكن زيادة الرطوبة يمكن أن تؤدي إلى اصفراره. وجود الماء الزائد يؤثر على سلامة الأوراق ويؤدي إلى تفكك الخلايا النباتية، مما يتسبب في تحول اللون إلى الأصفر.

الحرارة غير المناسبة

تعتبر درجة الحرارة عاملاً آخر يمكن أن يسبب اصفرار الخس. يجب الاحتفاظ بالخس في جو بارد، ولكن في درجات حرارة غير متجمدة. درجات الحرارة العالية أو التغيرات المستمرة في درجات الحرارة يمكن أن تتسبب في تلف الأنسجة النباتية.

التعرض للغازات

الخضروات والفواكه الأخرى داخل الثلاجة يمكن أن تطلق غازات كالإيثيلين الذي يعجل بنضج الخس واصفراره. من المستحسن تخزين الخس بعيدًا عن الفواكه التي تنتج هذا الغاز.

طرق فعالة لتجنب اصفرار الخس

لتجنب إصابة الخس بالاصفرار أثناء تخزينه في الثلاجة، يمكن اتباع بعض الاستراتيجيات الفعالة.

التعبئة الصحيحة

يُنصح بالتأكد من أن الخس جاف قبل تخزينه. ثم يُفضل لفه في مناشف ورقية لامتصاص الرطوبة الزائدة ووضعه في كيس بلاستيكي مثقب للسماح بتهوية جيدة.

التحكم في درجة الحرارة

ضبط درجة الحرارة داخل الثلاجة بحدود 1-4 درجات مئوية يمكن أن يكون مثالياً للحفاظ على نضارة الخس. تجنب تخزين الخس في الأجزاء الأكثر برودة أو الأقرب للجمود داخل الثلاجة.

إبعاد الخس عن الفواكه المنتجة للإيثيلين

من المهم فصل الخس عن الفواكه مثل الموز والتفاح التي تفرز غاز الإيثيلين، لضمان عدم تعرض الخس لهذا الغاز الذي يمكن أن يؤدي إلى النضوج السريع واصفرار الأوراق.

باتباع هذه النصائح والإرشادات، يمكن الحفاظ على الخس طازجاً ونضراً لفترة أطول داخل الثلاجة، مما يساعد على الاستمتاع بوجبات صحية ولذيذة.