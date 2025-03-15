أخبار اليمن : صنعاء توجه دعوة إلى الإنتربول الدولي

صنعاء توجه دعوة إلى الإنتربول الدولي
دعت الهيئة العامة للآثار، المنظمات الدولية والانتربول الدولي إلى التدخل لوقف بيع قطع أثرية يمنية معروضة في مزاد liveauctioneers، من المتوقع بيعها خلال هذا الشهر.
وأشارت الهيئة في بيان صادر عنها، إلى أن فريق التتبع والرصد بالهيئة عثر على هذه القطع المعروضة للبيع.. معتبرة ذلك انتهاكاً للتراث الثقافي اليمني الغني.
وطالبت من هذه المنظمات والأجهزة تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والتعاون مع جهود حماية التراث اليمني، كونه جزءا من التراث الثقافي العالمي وإيقاف هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
واعتبر البيان عدم تجاوب وتحرك هذه الأجهزة مع هذه الدعوات والنداءات المتكررة تواطؤا ومشاركة مع شبكات نهب التراث اليمني.. مؤكدا أن التاريخ يسجل مواقفها المتخاذلة وتنصلها عن مهامها وواجباتها ومسؤولياتها القانونية التي تنص عليها الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن.
ودعت الهيئة كل من لديه أي معلومات عن الآثار والمواقع المنهوبة المبادرة بالتواصل مع الهيئة عبر ايميل: [email protected]
وذكر البيان أن رابط المزاد الذي تعرض فيه هذه القطع الأثرية هو:
https://www.liveauctioneers.com/search/?keyword=So...
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