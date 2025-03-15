130 ألفاً أدّوا صلاة التراويح في الأقصى

130 ألفاً أدّوا صلاة التراويح في الأقصىأدى نحو 130 ألف مصل فلسطيني، اليوم، صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، في بيان، أن نحو 130 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب الأقصى في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان المبارك، منوهة إلى أن هذا العدد هو الأكبر للمصلين منذ بداية رمضان.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد منعت آلاف الفلسطينيين من الوصول لمدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة الثانية من الشهر الفضيل عبر الحواجز المنتشرة على مداخل المدينة، وتشديد إجراءات التدقيق في هويات الوافدين، وتقييد حركة المصلين.