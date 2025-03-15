العالم اليوم - أميركا.. التحقيق في احتجاجات حرب غزة بجامعة كولومبيا

انتم الان تتابعون خبر أميركا.. التحقيق في احتجاجات حرب غزة بجامعة كولومبيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 15 مارس 2025 02:18 صباحاً - قال تود بلانش نائب وزير العدل الأميركي، الجمعة، إن الوزارة تحقق في ما إذا كانت الاحتجاجات الطلابية في جامعة كولومبيا بسبب حرب غزة تنتهك قوانين الإرهاب الاتحادية.

وأضاف بلانش أن التحقيق ينظر في انتهاكات للحقوق المدنية مرتبطة بالمظاهرات التي هزت حرم جامعة كولومبيا في نيويورك العام الماضي.

وذكر أن هذا التحقيق يأتي في إطار جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب "للقضاء على معاداة السامية في هذا البلد".

وتابع "نحقق أيضا فيما إذا كان تعامل جامعة كولومبيا مع أحداث سابقة قد انتهك قوانين الحقوق المدنية وشمل جرائم إرهابية... هذا أمر تأخر كثيرا".

وقال بلانش إن جهات إنفاذ القانون الاتحادية نفذت مذكرة تفتيش ، يوم الخميس، في إطار تحقيق منفصل بشأن ما إذا كانت جامعة كولومبيا تؤوي مهاجرين غير شرعيين في حرمها الجامعي.