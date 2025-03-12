دوري أبطال آسيا للنخبة: الفرق السعودية الـ 3 في ربع النهائي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 مارس 2025 03:55 صباحاً - ردّ فريق الهلال السعودي الصاع أربعة، وفاز على ضيفه باختاكور الأوزبكي بأربعة أهداف دون مقابل في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم.

وكان فريق باختاكور قد فاز على ملعبه 1-0 في ذهاب هذا الدور لكن الفريق السعودي ردّ بالأربعة وعبر إلى ربع نهائي البطولةالآسيوية.

وجدد فريق الأهلي السعودي فوزه على الريان القطري وغلبه بهدفين دون مقابل (الذهاب 3-1 للأهلي) ليضمن الأهلي أيضاً تواجده في دور الثمانية.

وإلى الدور ذاته، تأهل فريق بوريرام يونايتد من تايلاند بفوزه على مضيفه جوهر دار التعظيم من ماليزيا 1-0، بعد أن تعادل الفريقان ذهاباً من دون أهداف

كما تأهل يوكوهاما إف مارينوس من اليابان على حساب شنغهاي الصيني بفوزه عليه إياباً 4-1 وذهاباً 1-0.

ومان فريق النصر السعودي قد تأهل يوم الإثنين إلى الدور ذاته على حساب استقلال طهران الإيراني بفوزه إياباً 3-0 بعد التعادل ذهاباً من دون أهداف.

وأيضاً، تأهل فريق السد القطري بفوزه على الوصل الإماراتي 3-1 بعد تعادل الفريقين ذهاباً 1-1.