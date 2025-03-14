الدوري الأوروبي… نتائج دور الـ 16

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 01:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

جرت، الخميس، مباريات إياب دور الـ 16 في الدوري الأوروبي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة ومباريات ربع النهائي:

لاتسيو- إيطاليا × فيكتوريا بلزن- التشيك 1-1 (الذهاب 2-1 لفريق لاتسيو).

أتلتيك بلباو- إسبانيا × روما- إيطاليا 3-1 (الذهاب 2-1 لصالح فريق روما).

أولمبياكوس- اليونان ×بودو/غليمت- النرويج 2-1(الذهاب 3-0 للفريق النرويجي).

آينتراخت فرانكفورت- ألمانيا × أجاكس أمستردام- هولندا 4-1(الذهاب 2-1 للفريق الألماني).

مانشستر يونايتد- إنكلترا × ريال سوسيداد- إسبانيا 4-1(الذهاب 1-1).

توتنهام هوتسبير- إنكلترا × الكمار- هولندا 3-1(الذهاب 1-0 للفريق الهولندي).

ليون- فرنسا × ستيوا بوخارست- رومانيا 4-0(الذهاب 3-1 لصالح فريق ليون).

جلاسكو رينجرز- اسكتلندا × فنربخشة- تركيا 0-2 (الذهاب 3-1 لصالح جلاسكو رينجرز) وبالترجيح 3-2.

مباريات ربع النهائي

توتنهام هوتسبير × آينتراخت فرانكفورت

ليون × مانشستر يونايتد

جلاسكو رينجرز × أتلتيك بلباو

بودو/غليمت × لاتسيو