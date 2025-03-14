نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأوروبي… نتائج دور الـ 16 على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 01:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
جرت، الخميس، مباريات إياب دور الـ 16 في الدوري الأوروبي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة ومباريات ربع النهائي:
لاتسيو- إيطاليا × فيكتوريا بلزن- التشيك 1-1 (الذهاب 2-1 لفريق لاتسيو).
أتلتيك بلباو- إسبانيا × روما- إيطاليا 3-1 (الذهاب 2-1 لصالح فريق روما).
أولمبياكوس- اليونان ×بودو/غليمت- النرويج 2-1(الذهاب 3-0 للفريق النرويجي).
آينتراخت فرانكفورت- ألمانيا × أجاكس أمستردام- هولندا 4-1(الذهاب 2-1 للفريق الألماني).
مانشستر يونايتد- إنكلترا × ريال سوسيداد- إسبانيا 4-1(الذهاب 1-1).
توتنهام هوتسبير- إنكلترا × الكمار- هولندا 3-1(الذهاب 1-0 للفريق الهولندي).
ليون- فرنسا × ستيوا بوخارست- رومانيا 4-0(الذهاب 3-1 لصالح فريق ليون).
جلاسكو رينجرز- اسكتلندا × فنربخشة- تركيا 0-2 (الذهاب 3-1 لصالح جلاسكو رينجرز) وبالترجيح 3-2.
مباريات ربع النهائي
توتنهام هوتسبير × آينتراخت فرانكفورت
ليون × مانشستر يونايتد
جلاسكو رينجرز × أتلتيك بلباو
بودو/غليمت × لاتسيو