العالم اليوم - الذهب يكتب تاريخا جديدا ويتجاوز حاجز الـ 3000 دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 01:21 مساءً - سجل الذهب مستوى تاريخيا مرتفعا متجاوزا لمستويات الـ 3000 دولار خلال تعاملات الجمعة مدفوعا بمخاوف من التوتر التجاري وبتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.

تحديث الأسعار

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو نصف بالمئة ليصل إلى 3002.27 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 1022 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 3004.9 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 3004.20 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وبلغ الذهب مستوى قياسي مرتفع 13 مرة حتى الآن هذا العام وهو في طريقه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وقال نيتيش شاه خبير السلع في ويسدم تري "عوامل المخاطرة بدأت تدفع أكثر نحو الصعود لأن الإقبال على الذهب قوي حاليا وقد يبقى كذلك إذا استمرت الفوضى في صنع السياسات".

ولعبت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب دورا هاما في رفع الطلب على الذهب. وتصاعدت حرب تجارية هزت الأسواق المالية وأثارت مخاوف بشأن الانزلاق إلى ركود مع تهديد ترامب أمس الخميس بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 بالمئة على واردات الكحول من أوروبا.

وأظهرت بيانات الأربعاء انخفاضا أكثر من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلكين مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض سعر الفائدة هذا العام. ومن المقرر عقد اجتماع المجلس المقبل الأربعاء ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي سعر الفائدة دون تغيير.

ويتوقع المتعاملون أن يستأنف المركزي الأميركي خفض تكاليف الاقتراض في يونيو.

وقال محللون في إيه.إن.زد "نتمسك بموقفنا المتفائل تجاه الذهب، إذ من المتوقع أن تصل الأسعار إلى مستوى قياسي عند 3050 دولارا للأونصة في 2025".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 33.96 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 992.15 دولار، وزاد البلاديوم واحدا بالمئة إلى 967.42 دولار، بحلول الساعة 0847 بتوقيت غرينتش.