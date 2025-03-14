هل يصاب الرجال بسرطان الثدي؟!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 01:52 مساءً - عندما نسمع عن سرطان الثدي، غالبًا ما نربطه بالنساء، ولكن في الحقيقة يمكن أن يصيب الرجال أيضًا. يأتي هذا المفهوم نتيجة نقص الوعي والمعرفة حول سرطان الثدي لدى الرجال. في هذه المقالة، نستعرض كيف يمكن للرجال أن يصابوا بسرطان الثدي وما هي الخطوات الممكنة للكشف المبكر والعلاج.

ما هو سرطان الثدي لدى الرجال؟

سرطان الثدي لدى الرجال هو نوع نادر من السرطان يتكون في أنسجة الثدي عند الرجال. بالرغم من ندرة الحالات مقارنةً بالنساء، فإنه يمكن أن يكون بنفس الخطورة إذا لم يتم اكتشافه في وقت مبكر. يتشكل هذا السرطان نتيجة لنمو خلايا غير طبيعية في أنسجة الثدي، والتي تنمو بشكل غير متحكم به.

عوامل الخطر

هناك عدة عوامل يمكن أن تزيد من احتمالية إصابة الرجال بسرطان الثدي، ومنها:

التاريخ العائلي: وجود قريب مصاب بسرطان الثدي يمكن أن يزيد من الخطر.

العوامل الوراثية: بعض الطفرات الجينية، مثل BRCA1 وBRCA2، مرتبطة بزيادة خطر الإصابة.

العمر: الزيادة في العمر تزيد من خطر الإصابة.

الإفراط في تناول الكحول: يمكن أن يساهم في زيادة الخطر.

التعرض للإشعاع: العلاج بالإشعاع في منطقة الصدر قد يزيد من احتمالية الإصابة.

علامات وأعراض سرطان الثدي لدى الرجال

هناك بعض العلامات والأعراض التي يجب أن ينتبه لها الرجال والتي قد تشير إلى وجود سرطان الثدي، مثل:

كتلة أو كتلة صلبة في الثدي أو تحت الإبط.

تغير في ملمس الجلد أو مظهره.

إفرازات غير عادية من الحلمة.

تغير في حجم أو شكل الثدي.

كيفية الوقاية والكشف المبكر

الكشف المبكر هو مفتاح التصدي لسرطان الثدي بنجاح. هنا بعض الخطوات التي يمكن للرجال اتباعها للوقاية والكشف المبكر:

إجراء فحوصات دورية خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي.

ممارسة نمط حياة صحي والابتعاد عن العوامل المسببة للخطر مثل الكحول.

الاستشارة الوراثية إذا كان هناك تاريخ مرضي في الأسرة.

ختاماً، على الرغم من أن سرطان الثدي لدى الرجال يعتبر نادراً، إلا أنه يتطلب اهتماما ووعياً كافيين للتعرف عليه والكشف المبكر عنه. الوعي والفحوصات المبكرة يمكن أن تنقذ الأرواح، ولهذا، ينبغي على الجميع أن يكونوا مدركين لهذا الخطر المحتمل.