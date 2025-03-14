ارملة حلمي بكر تكشف محاولة اختطاف جثمانه

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 10:52 مساءً - أثارت سماح القرشي، أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، جدلاً واسعاً بعد ظهورها في برنامج تلفزيوني، حيث كشفت عن تفاصيل مثيرة تتعلق بجنازة زوجها والأحداث التي تلتها.

وأوضحت القرشي أنها تعرضت لانتقادات شديدة بسبب تأخرها في دفن جثمان بكر، مشيرة إلى أن أحد أفراد عائلة الراحل حاول اختطاف الجثمان أثناء نقله إلى المنزل.

وأضافت أن موكب الجثمان تعرض لهجوم من بعض الأشخاص بهدف اختطافه، مما دفعها للاستعانة بالشرطة المصرية لتأمين الجنازة. وأكدت أنها سلمت الجثمان للشرطة خوفاً من تعرضه للتمثيل أو إلحاق إصابات به تُنسب إليها، وهو ما كان يخشاه زوجها قبل وفاته.

كما كشفت القرشي عن وصية حلمي بكر لها، حيث طلب منها عدم تسليم جثمانه لأي شخص خشية تعرضه للإهانة. وأكدت أنها راضية تماماً عن قرارها بتسليم الجثمان للشرطة لحمايته وتأمين مراسم الدفن.