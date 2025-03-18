فوائد بذور السفرجل في علاج مرضى السكري

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 مارس 2025 12:55 صباحاً - “`html

القيمة الغذائية لبذور السفرجل

تُعتبر بذور السفرجل مصدرًا غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية التي تساهم في تحسين الصحة العامة. تحتوي هذه البذور على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تلعب دورًا هامًا في تقليل مستويات السكر في الدم وتنظيمها. بالإضافة إلى ذلك، تُعزز الألياف من الشعور بالشبع، مما يساعد على التحكم في الوزن، وهو عامل مهم لمرضى السكري.

كيف تساهم بذور السفرجل في إدارة مستويات السكر في الدم؟

إحدى الفوائد الرئيسية لبذور السفرجل هي قدرتها على إدارة مستويات الجلوكوز في الدم. تعمل الألياف الموجودة في هذه البذور على إبطاء امتصاص السكر في الأمعاء، مما يقي من الارتفاعات المفاجئة في مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام. هذه العملية تُعتبر حيوية لمرضى السكري لأنها تقلل من التقلبات الحادة في مستويات السكر.

فوائد إضافية لبذور السفرجل

تحسين صحة الجهاز الهضمي: تساعد الألياف في بذور السفرجل على تعزيز عملية الهضم.

تقوية جهاز المناعة: تحتوي البذور على مضادات أكسدة تساعد في تقوية جهاز المناعة.

المساعدة في فقدان الوزن: تُساعد الألياف في السيطرة على الشهية وتقليل استهلاك السعرات الحرارية.

طرق تناول بذور السفرجل

هناك عدة طرق يمكن من خلالها تناول بذور السفرجل للاستفادة من فوائدها، منها:

نقع البذور في الماء وشرب المستخلص. إضافتها إلى العصائر أو الشوربات. طحن البذور وإضافتها إلى المعجنات أو الخبز.

من المهم التأكيد على أن استخدام بذور السفرجل يجب أن يكون جزءًا من نظام غذائي متوازن وأن يُستشار الطبيب قبل البدء في استخدامها خاصة لمرضى السكري.

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